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Защитника «МЮ» Ван-Биссаку признали виновным в вождении с недействующими правами

Защитника «МЮ» Ван-Биссаку признали виновным в вождении с недействующими правами
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Ван-Биссака был признан виновным в вождении автомобиля с недействующими правами, сообщает TalkSPORT. Англичанин управлял своим внедорожником «Ламборгини», несмотря на то что ранее у него забрали права за нарушения правил дорожного движения.

23-летний футболист посетил судебное заседание в Манчестере. Пока наказание защитника «Манчестер Юнайтед» неизвестно.

Сообщается, что автомобиль Аарона был остановлен 23 июня. Полицейский, остановивший игрока, проверил документы и заметил, что ему запретили водить автомобиль. У футболиста ранее отобрали права за превышение скорости.

При этом полицейский, остановивший футболиста, дал ему хорошую характеристику. В протоколе говорится, что Ван-Биссака был приветлив и не отказывался от сотрудничества.

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