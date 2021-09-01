Валерий Карпин: мне не очень интересно, почему Кафанов выбрал Гильерме

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал объяснять выбор голкипера для стартового состава на матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Хорватии. Место в воротах займёт голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме. Ранее тренер вратарей Виталий Кафанов сообщил, что именно ему Карпин доверил выбор вратарей на матчи сборной.

«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

Гильерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гильерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно. Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно.

По сравнению со вчерашним днём ничего нового не произошло. Что успели с утра? Поотрабатывали некоторые стандартные положения», — цитирует Карпина «Матч ТВ» со ссылкой на эфир.

Встреча состоится сегодня, 1 сентября. Начало — в 21:45 мск.