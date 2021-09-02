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Карпин оценил игру Черышева в матче Россия — Хорватия

Карпин оценил игру Черышева в матче Россия — Хорватия
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника Дениса Черышева в матче со сборной Хорватии (0:0) в отборочном этапе на ЧМ-2022. Черышев вышел на поле на 70-й минуте.

Ауты с подключением Дивеева — наигранная ситуация. Доволен тем, как это исполняли. После этого создавалось напряжение, были полумоменты. Почему Дивеев, а не Джикия? Дивеев выше.

Черышев помог, усилил игру, здорово сыграл в определённых моментах. Нет такого, что игроки ещё не отошли от Евро. Не замечаю, что кто-то из игроков не так выглядит», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) – находится выше по дополнительным показателям.

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