Нападающий сборной России Антон Заболотный прошёл допинг-контроль после матча с Хорватией (0:0) в отборе на ЧМ-2022.
«Стояла задача играть по опорному, не давать хорватам развивать атаки через центр поля и, разумеется, открываться вперед, когда мы атакуем, постараться забить. Указания от Карпина с бровки? Получал, конечно, но не все услышал. Действовал по плану.
Атмосфера в раздевалке? Я на допинг-контроле после игры, поэтому в раздевалку еще не заходил. Эта ничья принесла хорошее настроение. Атмосфера на стадионе отличная, в команде все вообще здорово. Мы довольны ничейным результатом, но хотели победить. Будем побеждать в следующих матчах. Не сильно ли расстроился Смолов? Еще не говорил с ним», — приводит слова Заболотного «Матч ТВ».
В следующем матче сборная России сыграет с Кипром. Встреча состоится 4 сентября, начало – 19:00 мск.
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