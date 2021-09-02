Президент РПЛ дал яркое интервью после матча Россия – Хорватия. Видео

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин дал яркое интервью после матча отборочной стадии ЧМ-2022 Россия – Хорватия (0:0).

В харизматичном выступлении Прядкин оценил смелую игру сборной России и вероятность выхода национальной команды на чемпионат мира, высказался о перспективах Арсена Захаряна, а также в непринуждённой обстановке шутил с прохожими и журналистами.

1 сентября состоялся матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Встреча прошла на поле стадиона «Лужники» в Москве. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.



Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.