Колыванов: Россия обязана выходить из группы. С Хорватией играли, будто ничья устраивала

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

«Для первого матча игра сборной была приемлемой. Старались комбинировать. Понятное дело, что не всё получалось, это и Карпин сам отметил.

Сравнивая сборную Черчесова и сборную Карпина — нельзя проводить такие параллели. Какие-то матчи у Черчесова были неплохие, команда Карпина всего четыре дня работала. Тактический рисунок игры поменялся. Может быть какие-то моменты ещё не до конца доработаны: выход из обороны, много потерь. Но появились новые лица. Перестраивается команда, которая играла в большей части от обороны при Черчесове, меняется тактический рисунок. Понятно, что все ждут большего от команды, большей агрессии на чужой половине поля, больше моментов. Но за четыре дня непросто построить команду. Да, сыграли 0:0, но наши конкуренты Словения и Словакия тоже вничью сыграли. У нас ничего не потеряно. Но впереди две игры, где мы должны набирать шесть очков. Думаю, последнем матче всё решится.

Захарян очень достойно сыграл. Мог два мяча забить. Были непростые ситуации, но я считаю, что в 18 лет сыграть на таком уровне это очень хорошо. Он один из лучших в нашей команде был вчера.

Насчёт результата. Давайте не будем забывать, что мы не в десятке лучших команд находимся. Поэтому будем реально оценивать вещи. На данный момент у нас тоже есть определённые проблемы. Такие футболисты, как Миранчук, талантливые игроки, но не так часто играют в своих клубах. На но все 100% он не мог выложиться. Да, кто-то переодически чуть выпадал, но в целом, команда играла достойно. Хорваты сейчас тоже не блещут, после чемпионата мира идёт смена поколений, появляются новые футболисты. Играли так, будто ничья и тех, и других устраивала. Наверное, никто не хотел проиграть, поэтому получилась игра не с большими скоростями, находились все в обороне, были предельно внимательны, за исключением нескольких моментов.

Я надеюсь, что мы выйдем из группы. Мы обязаны выходить из такой группы. Я считаю, что нужно стараться занять первое место, потому что в стыковых матчах всегда все 50 на 50», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айгуль Силкиной.