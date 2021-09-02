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Юрий Сёмин оценил дебют Валерия Карпина в роли главного тренера сборной России

Юрий Сёмин оценил дебют Валерия Карпина в роли главного тренера сборной России
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Главный тренер «Ростова» Юрий Семин поделился впечатлениями от матча сборной России в квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.

«Поздравлять рано. На мой взгляд, хороший матч, он был равный. В комбинационном плане значительно прибавили. Да и в целом сыграли хорошо в обороне. Направление правильное! Главное — следующие 6 очков забрать, а там жизнь покажет», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии (7) находится выше по дополнительным показателям.

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