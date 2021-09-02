«Это была другая сборная, без пижонов». Червиченко – об игре России в матче с Хорватией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:0).

«Результат матча со сборной Хорватии понравился, говорить о красоте игры пока не приходится. Обе команды играли очень строго, пытались не пропустить и особо не лезли в атаку, понимая важность этого матча. Вчера мне понравилась строгая игра в обороне, никто ничего не выдумывал, не выпендривался. На мой взгляд, сборная России сыграла хорошо. Оборона отработала отлично: Фернандес — вообще герой матча, Джикия — умница, Дивеев тоже сыграл на своём уровне и не подвёл. У Хорватии были моменты, но их игроков настолько трясло, что они толком не могли попасть в створ ворот. Посмотрев на Ливаковича, которого просто «трясогусило», было видно, как нервничают хорваты.

Это была другая сборная: они играли строго, было видно, что тренер хорошо их мотивировал. Ребята двигались, чётко выполняли всё, что им сказано. Не было никакой отсебятины, каких-то потусторонних вещей, как было раньше, когда выходили пижоны и катали во что хочу, как при Черчесове. Изменения видны даже в составе. Вчера Карпин удивил, когда в старте вышли Ионов и Миранчук, но не вышел Смолов. На замену вышел Заболотный, но сыграл не очень удачно: ничего не создал и особо не угрожал воротам соперника.

Я всё время кричу о том, что в сборную надо брать молодых игроков, доверять им. Они молодые, дерзкие, для них пока не существует авторитетов. Захарян сыграл просто отлично, особенно в начале, когда мяч просвистел над перекладиной. Для первого матча он проявил себя очень неплохо: злой, агрессивный, напористый игрок — супер! Думал, что Тюкавин тоже выйдет. Может, эту ударную силу в виде Смолова и Тюкавина решили приберечь для следующих матчей, разбираться с Кипром и Мальтой.

Сборная сыграла нормально и осталась на первом месте вместе с Хорватией. Удачно для нас сыграли Словения со Словакией. Если Россия проведёт два дальнейших матча так же грамотно, то вполне возможно, что будет возглавлять турнирную таблицу. Пока всё хорошо. Кипр, который вчера даже Мальта уложила 3:0, мы просто обязаны обыгрывать. Все понимали, что вчерашний результат очень важен по турнирному раскладу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.