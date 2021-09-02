Уткин отреагировал на слова Мутко про «Динамо Португалию» и лимит на легионеров

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова бывшего главы Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, который высказался на тему возможной отмены лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.



«Эх, Виталий Леонтьевич Мутко, фром ёр харт, может, не стоило? Просто интересно: а что, пресловутое «Динамо Португалия» — это что, был успешный проект? Или его разрушил лимит? Нет, была идиотская затея, из которой ничего не вышло. Эта история как раз говорит о том, что в отсутствие лимита дураков жизнь вполне успешно наказывает…» — написал Уткин в своём телеграме.



В настоящее время в РПЛ разрешено включать в заявку не более восьми иностранцев.



Разговор о необходимости реформ в российском футболе вновь возник после неудачного выступления сборной страны на чемпионате Европы — 2020. Там россияне заняли последнее место в группе и не смогли выйти в плей-офф. Вскоре сборную покинул Станислав Черчесов, руководивший национальной командой с 2016 года. Его сменил Валерий Карпин.