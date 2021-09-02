Источник: полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили станет игроком «Локомотива»
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Полузащитник Константин Марадишвили переходит из ЦСКА в «Локомотив», сообщает спортивный журналист Нобель Арустамян.
По информации источника, «Локомотив» оказался готов идти на серьёзное увеличение зарплаты для Константина — почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. Сумма трансфера варьируется от € 5 до 7 млн — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился. На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист.
Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.
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