Гарри Магуайр — о Евро-2020: на данный момент мне хочется абстрагироваться от тех событий
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Капитан «Манчестер Юнайтед» и игрок сборной Англии по футболу Гарри Магуайр рассказал о финале чемпионата Европы.
«Нет, я не пересматривал финал Евро-2020. Видел только несколько коротких видео, на которых меня отметили. Но я не садился, чтобы целенаправленно посмотреть эту игру. Не думаю, что хочу это делать. Не знаю, пересмотрю ли я матч когда-нибудь, но сейчас я не могу этого сделать. Может, в будущем я захочу пересмотреть все матчи турнира, чтобы вспомнить это путешествие с начала и до конца, но на данный момент мне хочется абстрагироваться от тех событий», – приводит слова Магуайра Daily Mail.
Напомним, сборная Италии в финале Евро-2020 переиграла английскую команду и стала чемпионом континента.
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