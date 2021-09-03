«Ахмат» объявил о переходе защитника «Зальцбурга» Дарко Тодоровича

«Ахмат» в своём «твиттере» объявил о переходе защитника «Ред Булл Зальцбург» и национальной команды Боснии и Герцеговины Дарко Тодоровича. Игрок будет выступать за грозненский клуб на правах аренды.

Сообщается, контракт рассчитан до конца текущего сезона.

Минувший сезон Тодорович провел на правах аренды в «Хайдуке», сыграл в 29 матчах и отметился двумя результативными передачами.

После шести туров чемпионата России «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 9 очков. Команда одержала три победы и потерпела три поражения. В следующем туре РПЛ грозненский клуб встретится с «Зенитом». Матч состоится 11 сентября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.