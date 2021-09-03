Гарет Саутгейт: некоторые люди застряли в своём мышлении, они останутся динозаврами

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о том, что игроков его команды освистали, когда они преклонили колено перед отборочным матчем чемпионата мира с Венгрией (4:0).

«Они осознают, что мир меняется. Хотя некоторые люди застряли в своём мышлении и предрассудках, в конце концов, они останутся динозаврами. Мир меняется. Венгрия далеко не так разнообразна, как наше население. Нам потребовалось много времени, чтобы добраться туда, куда нам нужно. Мы продолжим пытаться подавать правильный пример молодежи в нашей стране», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

Сборная Англии одержала 4 победы в 4 матчах и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы. В следующем матче сборная Венгрии сыграет с Албанией, а Англия встретится с Андоррой. Оба матча пройдут 5 сентября.