Кулушевски: мы могли выиграть Испанию и с большей разницей в счёте

Полузащитник сборной Швеции Деян Кулушевски прокомментировал победу над Испанией (2:1) в отборочном турнире к чемпионату мира – 2022.
«Если честно, думаю, мы сильнее, чем сами о себе думаем. Мы могли выиграть матч с большей разницей в счёте, горжусь результатом. У нас действительно хорошая команда. Это одно из лучших событий, что случалось в моей жизни», – цитирует Кулушевски официальный сайт УЕФА.
Матч состоялся в Стокгольме на стадионе «Френдс-Арена» и закончился победой шведов со счётом 2:1. Победный мяч забил игрок «Краснодара» Виктор Классон.
Швеция выиграла все три матча в квалификации и вышла на первое место в турнирной таблице, набрав девять очков. Испания занимает второе место, набрав семь очков в четырёх матчах. В следующем туре Швеция сыграет в гостях с Грецией, а Испания будет принимать Грузию.
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