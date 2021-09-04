Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана с Финляндией из-за проблем с визой

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов пропустит матч пятого тура квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

У Зайнутдинова и его партнёра по команде Азата Нургалиева возникли проблемы с получением визы. Также сборной Казахстана не сможет помочь вратарь «Кайрата» Стас Покатилов, отбывающий дисквалификацию.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана принимала национальную команду Украины в матче 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Встреча завершилась ничейным исходом — 2:2. Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан (2) располагается на четвёртой позиции.