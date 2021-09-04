Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана с Финляндией из-за проблем с визой

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов пропустит матч пятого тура квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.
У Зайнутдинова и его партнёра по команде Азата Нургалиева возникли проблемы с получением визы. Также сборной Казахстана не сможет помочь вратарь «Кайрата» Стас Покатилов, отбывающий дисквалификацию.
Напомним, 1 сентября сборная Казахстана принимала национальную команду Украины в матче 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Встреча завершилась ничейным исходом — 2:2. Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан (2) располагается на четвёртой позиции.
- 4 сентября 2021
-
11:12
-
11:08
-
10:50
-
10:33
-
10:19
-
10:06
-
10:01
-
09:47
-
09:44
-
09:34
-
09:30
-
09:24
-
06:01
-
04:35
-
04:09
-
03:48
-
03:29
-
02:52
-
02:35
-
01:58
-
01:44
-
01:21
-
00:54
-
00:44
-
00:40
-
00:27
-
00:24
-
00:18
-
00:12
-
00:06
-
00:05
- 3 сентября 2021
-
23:38
-
22:47
-
22:44
-
22:28