Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана с Финляндией из-за проблем с визой

Зайнутдинов пропустит матч сборной Казахстана с Финляндией из-за проблем с визой
Комментарии

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бактиёр Зайнутдинов пропустит матч пятого тура квалификационной стадии чемпионата мира – 2022 с национальной командой Финляндии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Казахстана.

У Зайнутдинова и его партнёра по команде Азата Нургалиева возникли проблемы с получением визы. Также сборной Казахстана не сможет помочь вратарь «Кайрата» Стас Покатилов, отбывающий дисквалификацию.

Напомним, 1 сентября сборная Казахстана принимала национальную команду Украины в матче 4-го тура отборочной стадии чемпионата мира по футболу – 2022. Встреча завершилась ничейным исходом — 2:2. Сборная Украины за четыре тура набрала четыре очка и осталась на втором месте в турнирной таблице группы D. Казахстан (2) располагается на четвёртой позиции.

Новость по теме
«Это катастрофа». Яремчук – о ничейном исходе в матче со сборной Казахстана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021