«Манчестер Юнайтед» попытается приобрести Триппьера в зимнее трансферное окно
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Защитник «Атлетико» Киран Триппьер по-прежнему интересен «Манчестер Юнайтед», сообщает Mundo Deportivo. «Красные дьяволы» намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.
Летом английский клуб был заинтересован в укреплении обороны, поэтому подписание футболиста с опытом игры в АПЛ виделось оптимальным решением. Триппьер даже подыскивал себе дом для проживания в Манчестере. Но мадридский «Атлетико» не стал вести переговоры по возможному трансферу защитника. Тренерский штаб «матрасников» принял такое решение, поскольку рассчитывает на возможности игрока.
В прошедшем сезоне защитник принял участие в 28 матчах за мадридский клуб в Ла Лиге и отдал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 20 млн.
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