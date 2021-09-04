Фанаты «валерили» на трибуне, Головин подарил футболку. Фото победы России над Кипром

4 сентября на стадионе ГСП в Никосии (Кипр) в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России переиграла сборную Кипра. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Полузащитник сборной России Александр Ерохин забил быстрый гол. На 6-й минуте россияне провели быструю атаку, Фёдор Смолов дошёл до штрафной и сделал пас на ход Ерохину, который мощно пробил в дальний верхний угол.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с Кипром (2:0).



«Итог матча — три очка, приемлемый результат. Нам нужно было завоевать три очка. Игра, мягко говоря, не порадовала, за исключением первых 15 минут. То, что потом было до 60-й минуты — плюс-минус, после неё — очень плохо. Причина — функциональное состояние, оно не позволяло делать какие-то вещи.



Хотелось бы забить ещё. Победить и 3:0, и 4:0, и 5:0. Но важнее для меня игра команды. А она меня не порадовала.



Лексаков многие вещи подсказывает. Насколько сильно это помогает, сказать сложно. Но помощь есть», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата».

Лучшие кадры с матча Кипр — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов.