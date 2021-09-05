Александр Ерохин — о победе сборной России: киприоты давали слабину в первом тайме

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу команды в матче отбора ЧМ-2022 со сборной Кипра.

«Мы понимали: чем быстрее забьем, тем легче будет. Киприоты давали слабину в первом тайме. Важно, что взяли три очка. Знали, что соперник будет прибавлять, нам тоже надо было добавить в скорости, тренеры выпустили свежих игроков. Хорошо, что забили второй мяч. Благодарны болельщикам, слышали их, это придавало сил. Спасибо, что их было так много. Они кричали: «Валерим»? Это позитивно, когда есть поддержка главного тренера. Такое воодушевляет», — приводит слова Ерохина официальный сайт УЕФА.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.

Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина сыграют с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).