Ерохин рассказал, кому посвятил гол за сборную России в ворота Кипра

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром (2:0).
«Очень здорово, что победили и набрали три очка. Очень рад был отличиться, хотел бы посвятить этот гол своему сыну Фёдору, у которого сегодня день рождения, и супруге своей. Очень рад, что всё так сложилось сегодня.
Что я делал в межсезонье, чтоб так ударно начать новый цикл? Да ничего особенного, готовился. Сейчас я получаю достаточно игрового времени, чтобы проявить себя, чтобы забивать голы, помогать команде — это самое важное!
Что касается момента с заблокированным мной ударом, насколько помню, там была контратака, к которой подключился крайний защитник соперника. Я просто пошел под удар, повезло, что так подкатился, и он попал в меня.
Чтобы победить увереннее, думаю, не хватило еще одного гола. И в первом тайме был момент, когда мы практически с ленточки не забили. Были подходы. Думаю, если бы забили еще третий гол, психологически концовка была бы полегче», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.
Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.
Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).
- 5 сентября 2021
-
11:39
-
11:38
-
11:11
-
11:03
-
10:52
-
10:49
-
10:32
-
10:14
-
10:06
-
09:57
-
09:56
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:25
-
08:56
-
08:02
-
07:41
-
06:45
-
06:01
-
04:57
-
04:46
-
04:19
-
03:52
-
03:39
-
02:46
-
02:33
-
02:12
-
01:47
-
01:09
-
00:45
-
00:45
-
00:45
-
00:00
- 4 сентября 2021
-
23:51