Ерохин рассказал, кому посвятил гол за сборную России в ворота Кипра

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Кипром (2:0).

«Очень здорово, что победили и набрали три очка. Очень рад был отличиться, хотел бы посвятить этот гол своему сыну Фёдору, у которого сегодня день рождения, и супруге своей. Очень рад, что всё так сложилось сегодня.

Что я делал в межсезонье, чтоб так ударно начать новый цикл? Да ничего особенного, готовился. Сейчас я получаю достаточно игрового времени, чтобы проявить себя, чтобы забивать голы, помогать команде — это самое важное!

Что касается момента с заблокированным мной ударом, насколько помню, там была контратака, к которой подключился крайний защитник соперника. Я просто пошел под удар, повезло, что так подкатился, и он попал в меня.

Чтобы победить увереннее, думаю, не хватило еще одного гола. И в первом тайме был момент, когда мы практически с ленточки не забили. Были подходы. Думаю, если бы забили еще третий гол, психологически концовка была бы полегче», — сказал Ерохин в видео на YouTube-канале сборной России.

Россияне в пяти матчах набрали 10 очков и вышли на первое место в группе H отбора ЧМ-2022. Кипр (4) — на последнем, шестом месте.



Напомним, сборной России предстоит провести ещё один матч отбора ЧМ-2022 в сентябре. Подопечные Валерия Карпина встретятся с Мальтой 7 сентября. Ранее российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0).