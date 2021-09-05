Лука Модрич не поможет сборной Хорватии в матче отбора ЧМ-2022 со Словенией

Полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич не сыграет в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой Словении, сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза (HNS).



Такое решение тренерский штаб сборной Хорватии принял после консультации с врачами национальной команды. Напомним, из-за травмы приводящей мышцы Модрич пропустил матчи отбора ЧМ-2022 с Россией (0:0) и Словакией (1:0).



Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Хорватия — Словения состоится 7 сентября в городе Сплит (Хорватия). Начало встречи — в 21:45 мск. Лидером в группе H является сборная России (10). Хорватская национальная команда (10) занимает 2-е место. Сборная Словении (7) замыкает тройку лидеров группы Н отбора ЧМ-2022.

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