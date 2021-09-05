Президент УАФ: сборная Украины показала сумасшедшую игру в матче с Францией

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал результат матча отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции (1:1).



«Это тот матч, который подарил множество эмоций. Я хотел бы от имени команды поблагодарить болельщиков, которые сделали сумасшедшую атмосферу и дали поддержку нашим игрокам. Это чувствовалось, поэтому ребята полностью отдавались на поле.



Каждая ничья, наверное, по отдельности. У нас, к сожалению, был такой цикл большой, когда каждую вторую игру мы проваливались. Я очень переживал, как длинный перелёт из Казахстана, туда-обратно, и игра на искусственном газоне могли повлиять на функциональное состояние игроков.



Но ребята показали, что они впервые за последнее время вышли на второй матч ещё агрессивнее. Забыли об усталости, забыли о длительных перелётах, искусственном газоне и показали сумасшедшую игру, которая понравилась болельщикам», — приводит слова Павелко сайт телеканалов «Футбол 1/Футбол 2».

Новость по теме Андрей Ярмоленко рассказал об атмосфере в сборной Украины после смены тренера