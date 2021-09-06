Италия установила новый рекорд по продолжительности серии без поражений
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Сборная Италии установила новый рекорд. Подопечные Роберто Манчини сыграли вничью со сборной Швейцарии в матче квалификации ЧМ-2022, встреча закончилась со счётом 0:0. Итальянцы не проигрывают уже в 36 матчах подряд. Ранее ни одной национальной команде не удавалась такая длинная серия.
Сборная Италии возглавляет турнирную таблицу группы C, набрав 11 очков в пяти встречах. Швейцарцы занимают второе место. Они набрали 7 очков в трёх матчах.
Прямые путёвки в финальную стадию ЧМ-2022 получит победитель группы. Вторая команда сыграет в стыковых матчах.
Напомним, сборная Италии под руководством Манчини стала победителем Евро-2020. В финале итальянцы в серии пенальти обыграли англичан на лондонском стадионе «Уэмбли».
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