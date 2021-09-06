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Cергей Карасёв назначен главным арбитром на матч между Швецией и Грецией

Cергей Карасёв назначен главным арбитром на матч между Швецией и Грецией
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Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым назначена на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Греции и Швеции.

Помощниками Карасёва станут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, а также резервный арбитр Кирилл Левников. Ответственным за работу системы видеопомощи арбитрам назначен Дмитрий Мешков, его ассистентом будет Сергей Иванов.

Встреча состоится 8 сентября в 21:45 мск. Сборная Греции после трёх игр идёт на четвёртом месте в группе B, имея в своём активе 3 очка. Шведы выиграли все три своих матча, однако занимают второе место. Возглавляет таблицу сборная Испании, у которых 10 набранных очков и пять игр позади. Также в группе B участвуют команды Косово и Грузии.

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