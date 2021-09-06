Буффон: Роналду справедливо высокого мнения о себе

Голкипер «Пармы» Джанлуиджи Буффон поделился мнением о переходе нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».



«Не думаю, что болельщики должны удивляться переходу Криштиану в «Манчестер Юнайтед». У Роналду репутация великого профессионала, который справедливо высокого мнения о себе. За три года в «Ювентусе» он добился отличных результатов и забил много голов. Не вижу ничего нелогичного в его решении уйти, он много размышлял об этом», — приводит слова Буффона Football Italia.



Напомним, португальский футболист уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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