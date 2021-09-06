Стали известны варианты продолжения карьеры Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара»
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Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов с большой долей вероятности покинет «Краснодар» в последний день трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В России на игрока претендуют «Ахмат» и «Нижний Новгород». Также есть вариант с турецким «Кайсериспором», о чем ранее сообщал «Рейтинг букмекеров». Во всех случаях речь идёт об аренде с правом выкупа.
Ранее также сообщалось, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.
В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.
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