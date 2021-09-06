Стали известны варианты продолжения карьеры Магомеда-Шапи Сулейманова из «Краснодара»

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов с большой долей вероятности покинет «Краснодар» в последний день трансферного окна. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В России на игрока претендуют «Ахмат» и «Нижний Новгород». Также есть вариант с турецким «Кайсериспором», о чем ранее сообщал «Рейтинг букмекеров». Во всех случаях речь идёт об аренде с правом выкупа.

Ранее также сообщалось, что Сулейманов был предложен «Уралу». Срок действия контракта Шапи с «быками» истекает в мае 2022 года.



В сезоне-2020/2021 Сулейманов провёл в составе «Краснодара» 27 матчей, в которых забил 4 раза. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Сулейманов принял участие в четырёх матчах и не отметился результативными действиями.