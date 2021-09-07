Чеферин: мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги

53-летний словенский функционер Александр Чеферин, возглавляющий УЕФА, высказался о возвращении клубов к нормальной жизни, отношении к Европейской Суперлиге и изменению Финансового фэйр-плей.
«В 2020 и 2021 году ничего нельзя было спрогнозировать. Сейчас мы хотим вернуться к нормальной жизни. Для этого мы должны объединиться перед лицом этой позорной и шарлатанской Суперлиги. Надеюсь, это был всего лишь эпизод. Мы не хотим пережить это снова и должны быть образцом для подражания в футболе.
Изменение правил Финансового фэйр-плей? Мы не допускаем безответственного поведения. Конечно, фэйр-плей должен перейти к более сильной системе, которая позволяет усилить прямой контроль и финансовую ответственность. Система должна стабилизировать футбол и принести пользу. И мы продолжим нашу стратегию по предоставлению клубам возможности проводить больше турниров и матчей», — цитирует Чеферина AS.
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