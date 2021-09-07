Мировой бренд Dior стал партнёром «ПСЖ». Игроки уже примерили элегантные костюмы

Французский «Пари Сен-Жермен» и французская именитая компания Dior заключили двухлетнее соглашение о партнёрстве. Об этом сообщает пресс-служба парижан на официальном сайте клуба.
Отмечается, что Dior, существующий с 1946 года, впервые стал партнёром какого-либо футбольного клуба. В рамках этого соглашения модный дом будет предоставлять футболистам команды фирменную одежду, которая создавалась с учётом клубных цветов.
Видео доступно в «твиттере» французского «Пари Сен-Жермен».
Благодаря этому партнёрству «ПСЖ» продолжает свой новаторский поход в мир моды и стиля жизни. Клуб разделяет страсть Dior к Парижу, чьё глобальное влияние усиливается творчеством двух брендов.
Напомним, в ближайшем матче «ПСЖ» в рамках 5-го тура чемпионата Франции примет на своём поле «Клермон». Встреча пройдёт в субботу, 11 сентября. Начало – 18:00 мск.
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