Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мировой бренд Dior стал партнёром «ПСЖ». Игроки уже примерили элегантные костюмы

Мировой бренд Dior стал партнёром «ПСЖ». Игроки уже примерили элегантные костюмы
Комментарии

Французский «Пари Сен-Жермен» и французская именитая компания Dior заключили двухлетнее соглашение о партнёрстве. Об этом сообщает пресс-служба парижан на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Dior, существующий с 1946 года, впервые стал партнёром какого-либо футбольного клуба. В рамках этого соглашения модный дом будет предоставлять футболистам команды фирменную одежду, которая создавалась с учётом клубных цветов.

Видео доступно в «твиттере» французского «Пари Сен-Жермен».

Благодаря этому партнёрству «ПСЖ» продолжает свой новаторский поход в мир моды и стиля жизни. Клуб разделяет страсть Dior к Парижу, чьё глобальное влияние усиливается творчеством двух брендов.

Напомним, в ближайшем матче «ПСЖ» в рамках 5-го тура чемпионата Франции примет на своём поле «Клермон». Встреча пройдёт в субботу, 11 сентября. Начало – 18:00 мск.

Новость по теме
Президент «ПСЖ» отреагировал на смерть актёра Жан-Поля Бельмондо, который поддерживал клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021