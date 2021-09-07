Президент «Барселоны» Лапорта: Гризманн не тот игрок, который нам нужен
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Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта дал комментарий по поводу Антуана Гризманна, который в конце трансферного окна перешёл в «Атлетико» на правах аренды с обязательством выкупа.
Он не был тем игроком, который нам нужен. Думаю, он мог бы дать больше, но обстоятельства были сложными. Возможно, он просто не вписался в систему «Барселоны», — приводит слова президента Sport.es.
Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого играл именно за «Атлетико». В составе «матрасников» он выступал с 2014 года. В минувшем сезоне 30-летний француз принял участие в 51 встрече во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и 13 результативными передачами. В этом сезоне футболист будет выступать под восьмым номером.
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