Директор «Манчестер Сити» раскритиковал идею проведения чемпионата мира каждые два года

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал идею бывшего тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера, ныне курирующего отдел ФИФА по вопросам глобального развития футбола, проводить чемпионат мира по футболу каждые два года.



«Нет места для подобных предложений. Места в календаре совсем нет. Игроки абсолютно точно не смогут проводить больше игр», — цитирует Сориано The Telegraph.



Напомним, Венгер предложил проводить чемпионат мира раз в два года с целью улучшения зрелищности и качества футбола за счёт увеличения количества матчей.



Ранее с критикой изменения формата проведения ЧМ выступили вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек, полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс и другие.