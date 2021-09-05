Проводить ЧМ раз в два года – дурацкая идея. Есть более логичное решение

Инициатива ФИФА проводить чемпионат мира в два раза чаще кажется настолько неуместной, что была бы похожа на обычную активность без последствий, каких бывает по 30 в год в любой крупной компании, и которая не заслуживает серьёзного упоминания. Если бы не одно но: эта инициатива всерьёз беспокоит президента УЕФА Александера Чеферина.

Третьего сентября издание Associated Press опубликовало письмо, которое Чеферин отправил в ответ руководителю международного объединения болельщиков Ронану Эваину. Содержание письма, на которое Чеферин отвечал, тоже стало доступно редакции Associated Press, но ответ намного важнее – потому что он выражает точку зрения главного чиновника в европейском клубном футболе. Вообще, неожиданный слив частного письма больше похож на сознательную манипуляцию: это способ донести свою позицию (в том числе, жёсткую) до всего мира, как бы не проговаривая её вслух. И вот, что пишет Чеферин.

«Опасения европейских футбольных болельщиков относительно планов ФИФА о потенциальном проведении чемпионата мира раз в два года крайне обоснованы и важны. Учитывая огромные последствия, которые эта реформа может вызывать во всём мировом футболе, все поражены тем, что ФИФА запускает продвижение этой инициативы без предварительных обсуждений с национальными федерациями, клубами, тренерами, игроками и всем футбольным сообществом. Если говорить о конкретных поводах для опасений, нельзя не привести последствия реформы для календаря международный матчей. Заверяю вас, что в этом важном вопросе УЕФА поддерживает вас и футбольных болельщиков».

Трудно донести позицию более ясно. Чеферин не согласен с идеей, говорит о последствиях для календаря и тем не менее, считает происходящее достаточно важным, чтоб на это отреагировать.

Желание как-то изменить формат существования сборных зреет в футболе уже давно. Вызовы в сборную, которые часто сопряжены с длительными перелётами, подвергают игроков серьёзным нагрузкам. К этому нужно добавить, что в профессиональных клубах часто более профессиональный подход к восстановлению и более профессиональное медицинское обслуживание игроков, поэтому формат «игрок уезжает в сборную здоровым, а возвращается в клуб травмированным» — один из самых частых. Доходит уже до того, что клубы запрещают игрокам ездить в расположение сборных. Перемены необходимы. Но только не такие.

Очевидно, что серьёзность инициативы пока неизвестна широкой аудитории. Новость о том, что Федерация футбола Саудовской Аравии в конце мая предложила проводить ЧМ раз в два года быстро потерялась на фоне более важных новостей о предстоящем Евро. Но вообще-то предложение поддержали 166 федераций, то есть реформа уже находится в процессе рассмотрения. А вот цитата из заявления: «Важно пересмотреть вопрос, остаётся ли нынешний четырёхлетний цикл оптимальной основой для управления футболом, как с точки зрения конкуренции, так и с коммерческой точки зрения, а также общего развития футбола. Проведение меньшего количества, но более значимых матчей национальной сборной потенциально может решить проблемы, связанные с благосостоянием игроков, в то же время повышая ценность и достоинства таких соревнований».

Тогда же отреагировал президент ФИФА Джанни Инфантино, сказав, что идея требует всестороннего рассмотрения.

Вот что важно. «Проведение меньшего количества, но более значимым матчей национальной сборной» — звучит отлично. Но не совсем понятно, как именно проведение ЧМ в два раза чаще способствует сокращению количества матчей. Видимо, за счёт сокращения квалификации, других вариантов нет. Арсен Венгер, который сейчас работает в ФИФА (возглавляет отдел развития), предлагает проводить отбор к международным турнирам (и ЧМ, и Евро) в один заход в октябре. Чтобы команды собирались на месяц и в течение этого месяца проходили всю квалификацию.

Это выглядит нереалистично по срокам. Но даже если каким-то образом удастся вместить отбор в один месяц, остаётся ещё один очевидный минус. Безумная разбитость клубного сезона. По сути, отборочные матчи по интенсивности нагрузки станут ещё одним турниром для сборных, который проходит прямо посреди сезона.

Сезон, как известно, начинается в конце августа. В случае принятия реформы, сыграв 4-5 туров в чемпионате и пару матчей в еврокубках, игроки должны будут разъехаться на месяц. Можно представить, что в ноябре тренерам клубов придётся собирать свои команды заново. Заново наигрывать взаимодействие на поле, потому что после месяца постоянных матчей в других командах игровые связи будут разрушены.

В общем, идея сократить количество матчей благодаря удвоению турниров выглядит немного парадоксально. Если же искать в действиях ФИФА линейную логику, она тоже есть. Просто в другой сфере. ЧМ-2018 принёс ФИФА $6,1 млрд чистой прибыли. Продажа телеправ и маркетинговых прав, а также ВИП-лож генерирует огромный доход, а большую часть расходов несёт принимающая турнир страна. Поэтому желание устраивать крупные турниры в два раза чаще вполне объяснимо. Хоть и не имеет никакого отношения к уменьшению нагрузки на игроков: эту цель приходится как-то творчески дорисовывать.

Вероятно, между ФИФА и УЕФА будет серьёзное противостояние. Его не удастся избежать хотя бы потому, что переход сборных на двухлетний цикл неизбежно отъест кусок клубного сезона. И потенциальные прибыли таковы, что вряд ли в ФИФА откажутся от затеи.

При этом альтернативное решение, которое поможет развести клубы и сборные, на поверхности. Идея Венгера растягивать отборочные турниры на годы, а проводить за один раз – логична и разумна, если только не пытаться втиснуть этот месяц посреди европейского сезона.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Отборочные матчи к ЧМ-22 разбивают клубный сезон четыре раза. В конце марта, в начале сентября, в середине октября и в середине ноября. Каждый раз сборные играют по две игры за неделю. Если бы в эти четыре слота можно было проводить матчи чемпионатов, клубный сезон длился бы как минимум на месяц короче. Максимум – на полтора, потому что в какие-то из недель можно поставить матчи еврокубков, либо играть туры посреди недели. Это высвобождает от месяца до шести недель на проведение отдельного отборочного турнира. Например, после завершения клубного сезона.

А теперь главное: этот турнир будет проходить раз в четыре года, как и чемпионат мира. А ещё раз в четыре года – такой же отборочный турнир к Евро. В сумме на четырёхлетний цикл приходятся два крупных турнира и два отбора. То есть получится закрепить одни и те же даты, в которые будут играть сборные.

В таком случае чемпионат мира или Европы не будет вступать в противоречие с планами клубов по предсезонной подготовке. Сезон будет начинаться и заканчиваться всегда в одно и то же время, тренеры смогут подстроиться под постоянный график, а распределение между матчами за клуб и сборную тоже будет приходиться на одни и те же даты, с разницей максимум в неделю.

Представьте: июнь – матчи сборных, всегда. Либо квалификация, либо турнир. Такая же прочная ассоциация, как апрель – плей-офф Лиги чемпионов. После сборных футболисты уходят в отпуск. А из отпуска всегда приезжают в расположение клубов на девять месяцев, в течение которых больше не будет перерывов на другую работу в других условиях.

Кстати, просто в качестве предположения: такой «сдельный» формат работы сборных позволит тренерам совмещать. Это невозможно делать два года, но можно переключаться на сборную на пару месяцев, когда клубный сезон закончился.

Но у этой утопической идеи есть один минус: она не даёт удвоения доходов от продажи телеправ на чемпионат мира раз в два года. Поэтому выглядит маловероятной. Более вероятна другая. А то, что сокращать матчи сборных с помощью удвоения количества турниров – это абсурд, ну, это уже детали.

***



Подписывайтесь на телеграм-канал Кирилла Хаита о европейском футболе. Там больше его материалов: посты, статьи, видео и подкасты