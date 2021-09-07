Нурмагомедов — о победе сборной России в матче с Мальтой: нормально пацаны сыграли

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия — Мальта (2:0).



«Удивил сейв Гильерме, футбол хороший. Не хочу критиковать. Нормально пацаны сыграли, три матча за неделю, семь очков — шикарно. Кто лучше — Карпин или Черчесов? Провокационный вопрос», — передаёт слова Нурмагомедова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Нападающий сборной России Фёдор Смолов забил быстрый гол в матче с Мальтой. На 10-й минуте россияне накрыли соперника прессингом возле чужой штрафной. Защитник сделал слишком слабую передачу назад, а Фёдор в подкате протолкнул мяч мимо голкипера. В концовке встречи Зелимхан Бакаев реализовал пенальти, удвоив преимущество россиян.

Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Мальта (4) — на последнем, шестом месте. Ранее в сентябре российская команда сыграла вничью со сборной Хорватии (0:0) и победила национальную команду Кипра (2:0).