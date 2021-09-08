Ургант пошутил об отличиях сборной России под руководством Карпина и Черчесова

Известный телеведущий Иван Ургант на своём шоу на «Первом канале» высказался о победе сборной России над Кипром (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022.
«В выходные, вы все знаете, состоялась первая победа сборной России под руководством нового главного тренера, по-моему, — хорошая новость.
Все, конечно, ждут моей фирменной футбольной аналитики. Я честно скажу, мало времени прошло, для того чтобы что-то анализировать. Могу сказать — вывод есть. Отличие той сборной от этой? Из того, чего точно нет, — нет усов. Но то, что привнёс Валерий Карпин, — волосы на голове.
И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», — сказал Ургант, видео которого опубликовано в «Твиттере» шоу «Вечерний Ургант».
Напомним, что накануне сборная России в матче 6-го тура группового этапа победила дома сборную Мальты (2:0). Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022.
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