Ургант пошутил об отличиях сборной России под руководством Карпина и Черчесова

Известный телеведущий Иван Ургант на своём шоу на «Первом канале» высказался о победе сборной России над Кипром (2:0) в матче 5-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022.



«В выходные, вы все знаете, состоялась первая победа сборной России под руководством нового главного тренера, по-моему, — хорошая новость.

Все, конечно, ждут моей фирменной футбольной аналитики. Я честно скажу, мало времени прошло, для того чтобы что-то анализировать. Могу сказать — вывод есть. Отличие той сборной от этой? Из того, чего точно нет, — нет усов. Но то, что привнёс Валерий Карпин, — волосы на голове.

И нет Дзюбы. Дзюба не играл. Он смотрел этот матч дома по телевизору. Что он делал в этот момент, я не знаю», — сказал Ургант, видео которого опубликовано в «Твиттере» шоу «Вечерний Ургант».

Напомним, что накануне сборная России в матче 6-го тура группового этапа победила дома сборную Мальты (2:0). Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022.