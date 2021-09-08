Осипенко — о незасчитанном мяче в ворота Мальты: сразу понял, что гола не было

Защитник сборной России Максим Осипенко прокомментировал эпизод с незасчитанным голом в ворота национальной команды Мальты (2:0).



«Подавали угловой уже. Наигранный стандарт, просто подача в борьбу. Я вижу, что Баринов идёт на мяч и может чиркнуть на дальнюю. Я в борьбе вырывался и чуть-чуть дотянулся, ударил вратарю в подмышку, там гола не было, я сразу понял», — сказал Осипенко в эфире «Матч ТВ».



Напомним, накануне сборная России в матче 6-го тура группового этапа победила дома сборную Мальты (2:0). Во время встречи судьи не засчитали гол Осипенко после просмотра системы VAR. Россияне в шести матчах набрали 13 очков и занимают второе место в группе H отбора ЧМ-2022. Ранее сборная России сыграла вничью с Хорватией (0:0) и обыграла Кипр (2:0).