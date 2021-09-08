Вингер «Ньюкасла» — о матче с «МЮ»: если думать только о Роналду — точно проиграем

Вингер «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен отреагировал на переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«У них и до перехода Роналду была прекрасная команда. Они выигрывали матчи. С Криштиану они могут выглядеть ещё лучше, так что нам нужно сохранять концентрацию. Если думать только о Роналду — точно проиграем. Важно играть сосредоточенно, это просто футбол. Если выложиться по полной, то можно добиться чего угодно. Мы должны сделать это», — приводит слова Сент-Максимена Chronicle Live.

Матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится 11 сентября.

Видео гола Сент-Максимена в матче с «Саутгемптоном»

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