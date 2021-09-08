Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вингер «Ньюкасла» — о матче с «МЮ»: если думать только о Роналду — точно проиграем

Вингер «Ньюкасла» — о матче с «МЮ»: если думать только о Роналду — точно проиграем
Комментарии

Вингер «Ньюкасл Юнайтед» Аллан Сент-Максимен отреагировал на переход португальского форварда Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«У них и до перехода Роналду была прекрасная команда. Они выигрывали матчи. С Криштиану они могут выглядеть ещё лучше, так что нам нужно сохранять концентрацию. Если думать только о Роналду — точно проиграем. Важно играть сосредоточенно, это просто футбол. Если выложиться по полной, то можно добиться чего угодно. Мы должны сделать это», — приводит слова Сент-Максимена Chronicle Live.

Матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» состоится 11 сентября.

Видео гола Сент-Максимена в матче с «Саутгемптоном»

Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.

Новость по теме
Полузащитник «Эвертона» отреагировал на переход Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021