Тодорович: РПЛ очень хороша, в ней фантастические условия для игры, стадионы отличные

Защитник «Ахмата» и национальной команды Боснии и Герцеговины Дарко Тодорович поделился мнением о Российской Премьер-Лиге.
«Мои мысли о Российской Премьер-Лиге таковы, что она очень хороша, в ней фантастические условия для игры, стадионы отличные. Также думаю, что в Российской Премьер-Лиге есть отличные игроки, и я верю, что любой может победить любого.
Я уже понял принцип игры команды и то, что от нас требует тренер. Команда отталкивается от себя, не имеет значения, с кем мы играем. Я смотрел последние три игры по телевизору и следил за ними до последней минуты, так как около месяца назад уже знал, что приеду сюда, и следил за всеми играми команды. Также хотел бы добавить, что сейчас мне немного легче, так как я уже познакомился с командой и мы готовы к субботнему матчу с «Зенитом», — приводит слова Тодоровича пресс-служба клуба.
- 8 сентября 2021
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