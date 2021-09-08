Мхитарян не исключил, что в будущем окажется в России

Армянский полузащитник итальянской «Ромы» Генрих Мхитарян прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны российских клубов.

«Разговоры о переходе есть, это не секрет. На данный момент в чемпионате России я оказаться не могу, так как играю за «Рому» и хорошо себя там чувствую. Что будет дальше, время покажет. Никогда не говори никогда», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, Мхитарян выступает за «Рому» с 2019 года. В минувшем сезоне 32-летний хавбек провёл 34 матча в итальянской Серии А, забил 13 голов (один — с пенальти) и отдал 10 результативных передач. В этом сезоне футболист провёл 4 матча за «Рому», отметившись голом и двумя результативными передачами. Ранее армянин выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал».