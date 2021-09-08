Уэйн Руни отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал возвращение форварда Криштиану Роналду в Англию.
«Я не разговаривал с Криштиану после его возвращения и не пойду на матч в субботу. У меня в субботу выходной, а у двоих моих сыновей — матчи, так что я буду их водителем. Конечно, я слежу за «Манчестер Юнайтед». Хочу, чтобы они преуспели. Здорово, что они вернули Криштиану. Его менталитет отразится на молодых футболистах. Отличная сделка. Криштиану сам знает, что ему будет не так просто и понятно, как в Испании или Италии. Но он всё ещё один из лучших игроков в мире», — цитирует Руни Mirror.
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
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