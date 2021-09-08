Бруну Фернандеш отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» португалец Бруну Фернандеш отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в английский клуб.
«Теперь энтузиазм в команде зашкаливает, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся. Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — приводит слова Бруну пресс-служба «красных дьяволов».
Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.
Новость по темеРоналду поблагодарил Кавани за 7-й номер
Комментарии
- 8 сентября 2021
-
20:01
-
19:58
-
19:48
-
19:23
-
19:19
-
19:03
-
19:00
-
18:43
-
18:35
-
18:22
-
18:18
-
18:03
-
17:52
-
17:44
-
17:35
-
17:21
-
17:20
-
16:54
-
16:53
-
16:52
-
16:29
-
16:28
-
16:05
-
16:00
-
15:56
-
15:39
-
15:29
-
15:17
-
15:16
-
15:08
-
15:08
-
14:59
-
14:55
-
14:49
-
14:33
Партнерский контент