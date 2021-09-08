Бруну Фернандеш отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» португалец Бруну Фернандеш отреагировал на возвращение Криштиану Роналду в английский клуб.

«Теперь энтузиазм в команде зашкаливает, ведь все знают, что Криштиану в здании. Все чувствуют уверенность и радость от того, что он вернулся. Мы знаем, что Роналду может дать нам. У нас с Криштиану одна цель — побеждать. С ним мы ближе к трофеям», — приводит слова Бруну пресс-служба «красных дьяволов».

Напомним, за шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов. После этого он выступал за мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». Роналду является лучшим бомбардиром в истории всех национальных сборных.