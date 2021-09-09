Нападающий «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи и находится на пути в Москву

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано вскоре вернётся в расположение железнодорожников. Футболист вылетел из Гвинеи и уже находится на пути в Москву. Ранее у Камано возникли проблемы с вылетом из-за государственного переворота в Гвинее.
«Нападающий ФК «Локомотив» Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле
В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды», — сообщает пресс-служба «Локомотива».
Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну. Именно поэтому футболисты, которые провели матч за национальную команду Гвинеи, не могли вернуться в расположение своих клубов.
- 9 сентября 2021
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