Нападающий «Локомотива» Камано вылетел из Гвинеи и находится на пути в Москву

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано вскоре вернётся в расположение железнодорожников. Футболист вылетел из Гвинеи и уже находится на пути в Москву. Ранее у Камано возникли проблемы с вылетом из-за государственного переворота в Гвинее.

«Нападающий ФК «Локомотив» Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле

В течение дня нападающий железнодорожников должен прибыть в расположение команды», — сообщает пресс-служба «Локомотива».

Ранее сообщалось, что вооружённая группа взяла в заложники президента Гвинеи, приостановила действие Конституции и заблокировала все возможности въезда и выезда в страну. Именно поэтому футболисты, которые провели матч за национальную команду Гвинеи, не могли вернуться в расположение своих клубов.