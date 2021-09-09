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Математик из Оксфорда рассчитал и назвал самого безупречного футболиста в истории

Математик из Оксфорда рассчитал и назвал самого безупречного футболиста в истории
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Доктор математических наук Том Кроуфорд из Оксфордского университета вывел специальную формулу для определения лучшего футболиста в истории, сообщает Daily Mail.

Специалист изучил футболистов, которые не менее двух раз выигрывали «Золотой мяч». В качестве исключения в список попали некоторые легендарные игроки. Он вывел формулу, в которой учитываются победы в национальных и международных турнирах, индивидуальные награды, забитые мячи за клубы и сборные, а также количество полученных голосов в борьбе за «Золотой мяч».

Согласно проведённым исследованиям, лучшим футболистом в истории является нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Второе место в рейтинге занял форвард «ПСЖ» Лионель Месси, третьим стал бразилец Пеле. Помимо перечисленных игроков в пятёрку попали экс-футболисты Ференц Пушкаш и Роналдо.

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