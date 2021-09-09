Семак: по ходу ЛЧ могут быть сюрпризы — перенос игр на нейтральное поле, непринятие вакцин
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как он воспринимал информацию о возможном переносе матча первого тура Лиги чемпионов с «Челси».
«Для меня ситуация с местом проведения была понятна — федерации абстрагировались от решения клубных проблем и предоставили возможность заниматься этими вопросами принимающим клубам или местным властям. Вероятно, по ходу турнира нас могут ждать новые сюрпризы — перенос матчей на нейтральное поле или непринятие тех или иных вакцин принимающими сторонами. Все зависит от эпидемиологических правил и предположить, как будет складываться турнир для нас, где мы будем играть, — невозможно. Всё может быть, поэтому я не обращал на это никакого внимания», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
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