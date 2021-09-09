Гари Линекер рассказал, почему Кейн побьёт рекорд Руни по голам за сборную

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением, что форвард Гарри Кейн обязательно побьёт рекорд Уэйна Руни по голам за сборную.
«Мы видим, как в футболе появляется всё больше и больше сборных из очень маленьких стран, которые позволяют играть против себя в очень результативный футбол.
Конечно, это специфика именно европейского футбола, так как, например, в Южной Америке нет такого активного деления стран. Учитывая это, Гарри точно сокрушит рекорд Уэйна Руни.
Гарри — это великий профессионал, да он не смог перейти в «Сити», но мы не знаем, что происходило за кулисами. Он в любом случае продолжит забивать, а что произойдёт с его клубной карьерой, мы увидим следующим летом», — сказал Линекер в эфире Sky Sports.
Уэйн Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю. Он забил 53 гола в 120 матчах. Кейн занимает пятую строчку, в его активе 41 гол за 64 игры.
- 9 сентября 2021
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