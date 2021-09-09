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Гари Линекер рассказал, почему Кейн побьёт рекорд Руни по голам за сборную

Гари Линекер рассказал, почему Кейн побьёт рекорд Руни по голам за сборную
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поделился мнением, что форвард Гарри Кейн обязательно побьёт рекорд Уэйна Руни по голам за сборную.

«Мы видим, как в футболе появляется всё больше и больше сборных из очень маленьких стран, которые позволяют играть против себя в очень результативный футбол.

Конечно, это специфика именно европейского футбола, так как, например, в Южной Америке нет такого активного деления стран. Учитывая это, Гарри точно сокрушит рекорд Уэйна Руни.

Гарри — это великий профессионал, да он не смог перейти в «Сити», но мы не знаем, что происходило за кулисами. Он в любом случае продолжит забивать, а что произойдёт с его клубной карьерой, мы увидим следующим летом», — сказал Линекер в эфире Sky Sports.

Уэйн Руни является лучшим бомбардиром сборной Англии за всю историю. Он забил 53 гола в 120 матчах. Кейн занимает пятую строчку, в его активе 41 гол за 64 игры.

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