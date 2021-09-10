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Месси заплакал после разгромной победы над Боливией

Месси заплакал после разгромной победы над Боливией
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Сборная Аргентины разгромила Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 3:0. После финального свистка нападающий Лионель Месси заплакал.

Во время флеш-интервью футболист поблагодарил людей, пришедших на стадион во время пандемии коронавируса, и они вместе смогли отпраздновать победу в Кубке Америки.

«Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких ожиданий. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать этот трофей. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я счастлив», — сказал Месси после матча.

Отметим, что в этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше (77).

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) – на предпоследнем, девятом, месте.

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