Месси заплакал после разгромной победы над Боливией

Сборная Аргентины разгромила Боливию в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022 со счётом 3:0. После финального свистка нападающий Лионель Месси заплакал.

Во время флеш-интервью футболист поблагодарил людей, пришедших на стадион во время пандемии коронавируса, и они вместе смогли отпраздновать победу в Кубке Америки.

«Я мечтал об этом. Наконец-то мы выиграли Кубок Америки после стольких ожиданий. Нет лучшего места, чем здесь, чтобы отпраздновать этот трофей. Моя мать и братья находятся здесь сегодня вечером, они много переживали, но сегодня они празднуют. Я счастлив», — сказал Месси после матча.

Отметим, что в этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше (77).

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) – на предпоследнем, девятом, месте.