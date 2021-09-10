Месси оформил седьмой хет-трик за сборную в матче с Боливией

В матче отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 сборная Аргентины разгромила Боливию со счётом 3:0. Все три мяча на свой счёт записал нападающий Лионель Месси.

Как сообщает Opta, Месси оформил свой седьмой хет-трик за сборную Аргентины. Также Месси является единственным аргентинцем, сделавшим два хет-трика в квалификации к чемпионатам мира.

Отметим, что в этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше (77).

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в 8 матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на 3 очка. Боливия (6) – на предпоследнем, девятом, месте.