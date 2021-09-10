«Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче РПЛ
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Московскому «Динамо» разрешили увеличить заполняемость стадиона на ближайшем матче Российской Премьер-Лиги с «Нижним Новгородом». Фанатская квота стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» увеличена до 30%.
«Билеты на «Нижний Новгород» уже в продаже! Посещаемость стадиона увеличена до 30%! Мы открываем продажу билетов на все секторы трибун A, C и D. Стоимость от 300 рублей. Попасть на трибуны смогут только владельцы абонементов и билетов, у которых есть QR-код. До встречи на матче», — написала пресс-служба «Динамо» в «Твиттере».
Напомним, матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Нижний Новгород» состоится 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 12:00 мск.
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