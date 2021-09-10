Мигел Данни: Роналду спокойно может поиграть за «Манчестер Юнайтед» ещё 3 года

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни высказался о возвращении Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Хорошо, что Криштиану вернулся домой. Он много забивал за Манчестер Юнайтед, выиграл с ним Лигу Чемпионов. Я очень рад, что он вернулся. Я думаю, два-три года Роналду ещё может поиграть. У него есть два года по контракту, потом ещё возможно продление. Три года спокойно», — передаёт слова Данни корреспондент «Чемпионата» Егор Филин.

Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.