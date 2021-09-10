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Данил Глебов назвал причины, по которым сорвался его переход из «Ростова» в «Спартак»

Данил Глебов назвал причины, по которым сорвался его переход из «Ростова» в «Спартак»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал, почему сорвался его переход в «Спартак».

«Мне было бы интересно попробовать себя в «Спартаке», но в то же время понимаю, что я в «Ростове» почти три года: команда переживает не самое лучшее время и сейчас не лучшая ситуация, чтобы покинуть команду. С моей стороны было бы неправильно упереться рогами и требовать трансфер с криками: «Отпустите меня, я хочу в «Спартак». Да и не стал бы так делать никогда. Я адекватно принял бы любую позицию руководства. Финальное решение было за ними.

Прежде всего я футболист. Моя главная задача — ни о чём лишнем не думать, выкладываться на 300% и приносить пользу команде на поле.

Когда я только-только перешёл в «Ростов», клуб мне очень сильно помог. «Спартак» — это, конечно, большой клуб, но человеческие отношения должны быть выше. Всё хорошо. Нужно готовиться ещё больше, чтобы расти как футболист. Я могу и должен развиваться. Я молодой: кипит кровь, хочется новых испытаний. Совру, если скажу, что хотел бы играть только в России. Конечно, рассмотрел бы варианты в Европе. Но об этом думать рано. Надо расти, приносить пользу «Ростову» и стремиться в сборную. Ближайшие цели вот такие», — сказал Глебов в интервью «Чемпионату».

«Спартак» — большой клуб. Но человеческие отношения выше». Почему сорвался переход Глебова «Спартак» — большой клуб. Но человеческие отношения выше». Почему сорвался переход Глебова
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