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Промес — о провальных матчах на старте РПЛ: на поле был ненастоящий «Спартак»

Промес — о провальных матчах на старте РПЛ: на поле был ненастоящий «Спартак»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес высказался о провальных матчах красно-белых на старте нового сезона Российской Премьер-Лиги.

«Поражения от «Нижнего Новгорода» и «Сочи»? Я могу сказать только одно: в этих матчах на поле был ненастоящий «Спартак». Об этом же говорил команде в кругу на поле сразу после финального свистка в игре с «Сочи». Хочу верить, что эта неприятная полоса позади. У нас классный состав, многие игроки выступают за свои сборные. Матчи с «Химками» и «Легией» — отличный шанс нащупать победный дух.

Про дерби с ЦСКА говорить нет смысла. Вот к такому матчу никого настраивать не нужно. Но прежде нас ждут две игры, которые должны вернуть команду на правильный путь. За последние дни на тренировках я почувствовал, что атмосфера улучшается, парни «перезагрузились» и очень хотят исправить ситуацию.

Есть тактика, а есть качество игроков, которое никуда не делось. Останься счёт в матче с «Сочи» 1:0 в нашу пользу — никто не говорил бы, что мы играли по неподходящей схеме. Однако мы пропустили дважды и уступили. В чём причина? Не думаю, что в тактике. Мы большой клуб, который обязан иметь в арсенале несколько схем и одинаково хорошо ими пользоваться», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

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