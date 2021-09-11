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«Зенит» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Зенит» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 11 сентября, состоится матч «Зенит» — «Ахмат». Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Помогать ему будут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Андрей Болотенков (Москва). Резервный рефери — Юнус Кошко (Белореченск).

Санкт-петербургский «Зенит» в 6 матчах набрал 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (9) — на 8-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Динамо» (13) и «Сочи» (12).

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