«В роли Заремы». «Химки» анонсировали матч со «Спартаком» постером в стиле «Санта-Барбары»

«Химки» необычно анонсировали выездной матч Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Подмосковный клуб изобразил игроков клуба в стиле сериала «Санта-Барбара».
Публикация доступна в официальном «инстаграме» ФК «Химки».
На постере изображены три футболиста «Химок» с причёсками из сериала. Они позируют на фоне ночного неба с созвездиями в виде символов команд. Ниже изображены главные герои «Санта-Барбары» Эй Мартинез и Джина Галлего.
«В роли Руя Витории», — подписан Мартинез.
«В роли Заремы», — описана Галлего.
Матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.
Напомним, 26 августа «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2. После матча Салихова в очередной раз раскритиковала тренера команды Руя Виторию. Также она призналась, что не ходит на матчи «Спартака» при этом тренере.
- 11 сентября 2021
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