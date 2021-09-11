«В роли Заремы». «Химки» анонсировали матч со «Спартаком» постером в стиле «Санта-Барбары»

«Химки» необычно анонсировали выездной матч Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком». Подмосковный клуб изобразил игроков клуба в стиле сериала «Санта-Барбара».

Публикация доступна в официальном «инстаграме» ФК «Химки».

На постере изображены три футболиста «Химок» с причёсками из сериала. Они позируют на фоне ночного неба с созвездиями в виде символов команд. Ниже изображены главные герои «Санта-Барбары» Эй Мартинез и Джина Галлего.

«В роли Руя Витории», — подписан Мартинез.

«В роли Заремы», — описана Галлего.

Матч 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Химки» состоится 11 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск.

Напомним, 26 августа «Спартак» в матче 6-го тура РПЛ уступил «Сочи» со счётом 1:2. После матча Салихова в очередной раз раскритиковала тренера команды Руя Виторию. Также она призналась, что не ходит на матчи «Спартака» при этом тренере.